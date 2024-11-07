محافظ البحيرة تشهد جلسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.. صور

ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي، شهدت اليوم الخميس، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جلسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي، ‏والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي وتستمر أعماله حتي 8 نوفمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة خلال الجلسة التي شهدت حضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة على أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المرأة ومنحها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، مشيرة إلى أهمية تكاتف جميع القطاعات الحكومية والمدنية لحصول كل فرد في المجتمع على اولوياته وتحقيق شمولية التنمية.

كما أكدت محافظ البحيرة أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي يهدف إلى دعم التنمية الحضرية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وتعزيز البنية التحتية من خلال توفير بيئات حضرية مستدامة ومتطورة.