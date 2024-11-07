الكاياك تتألق في نهر النيل في دمياط

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عصر اليوم، أنشطة لرياضة الكاياك من مرسى كوبرى دمياط التاريخى ضمن فاعليات مهرجان دمياط ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعمرو عرنسة مدير المهرجان.

حيث حرص " الدكتور أيمن الشهابى " على تحية المشاركين، وأشار الى أن المهرجان تضمن أنشطة لرياضة الكاياك بنهر النيل بمدينتى رأس البر ودمياط، ولفت إلى أهمية هذه الرياضة لتنشيط السياحة ، وأكد على عزم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستضافة بطولات بهذه الرياضة بدمياط.

واستهل " المحافظ " الجولة بتفقد الأنشطة الخاصة برياضة الكايك بنهر النيل بمنطقة الجربى برأس البر بالتعاون مع نايل كاياك ، حيث تُقام تلك الأنشطة ولأول مرة بمحافظة دمياط ، وأكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة بادراج الأنشطة الرياضية المختلفة واضافة الجديد منها والتى تتناسب مع الطبيعة الفريدة للمحافظة ضمن فاعليات المهرجان ، لتحقيق رواجًا بها .

كما أكد خلال زيارته لمنطقة الجربى على رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاهتمام بتوحيد من طابع خاص لواجهة نهر النيل بالمنطقة.

و تفقد " الدكتور أيمن الشهابى" فاعلية " AD Gravity" بمشاركة مختبر التصميم البديل ، حيث يتم خلاله الرسم على الحجر لطبيعة رأس البر كجدارية معبرة عن المدينة ، وناقش " المحافظ " مع احد القائمين على الفاعلية ، آليات إشراك طلاب وخريجى كلية الفنون التطبيقية بمعارض أيادينا للحرف اليدوية ، وتوفير فرص عمل للشباب .

كما شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي الذى تم تنفيذه بمشاركة فوتوبيا بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بمدينة دمياط.