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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكاياك تتألق في نهر النيل في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عصر اليوم،  أنشطة لرياضة الكاياك من مرسى كوبرى دمياط التاريخى ضمن فاعليات مهرجان دمياط ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعمرو عرنسة مدير المهرجان.

حيث حرص " الدكتور أيمن الشهابى " على تحية المشاركين،  وأشار الى أن المهرجان تضمن أنشطة لرياضة الكاياك بنهر النيل بمدينتى رأس البر ودمياط،  ولفت إلى أهمية هذه الرياضة لتنشيط السياحة ، وأكد على عزم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستضافة بطولات بهذه الرياضة بدمياط.

واستهل " المحافظ  " الجولة بتفقد الأنشطة الخاصة برياضة الكايك بنهر النيل بمنطقة الجربى برأس البر بالتعاون مع نايل كاياك ، حيث تُقام تلك الأنشطة ولأول مرة بمحافظة دمياط ، وأكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة بادراج الأنشطة الرياضية المختلفة واضافة الجديد منها والتى تتناسب مع الطبيعة الفريدة للمحافظة ضمن فاعليات المهرجان ، لتحقيق رواجًا بها .

كما أكد خلال زيارته لمنطقة الجربى على رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاهتمام بتوحيد من طابع خاص لواجهة نهر النيل بالمنطقة.

و تفقد " الدكتور أيمن الشهابى" فاعلية " AD Gravity"   بمشاركة مختبر التصميم البديل ، حيث يتم خلاله الرسم على الحجر لطبيعة رأس البر كجدارية معبرة عن المدينة ، وناقش " المحافظ " مع احد القائمين على الفاعلية ، آليات إشراك طلاب وخريجى كلية الفنون التطبيقية بمعارض أيادينا للحرف اليدوية ، وتوفير فرص عمل للشباب .

كما شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي الذى تم تنفيذه بمشاركة فوتوبيا بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بمدينة دمياط.

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