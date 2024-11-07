ساد محافظة مطروح، اليوم الخميس، طقس خريفي غير مستقر مع تساقط الأمطار الغزيرة المتقطعة خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة، وذلك لليوم الرابع على التوالي؛ نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من قارة أوروبا.

وشهدت مدينة مرسى مطروح نشاط ملحوظ للرياح التجارية الشمالية الباردة خاصة خلال الليل، والرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة المحملة ببخار الماء، وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة، ما أدى إلى هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة خاصة على سواحل المحافظة.

ووجه اللواء خالد شعيب بتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز؛ لمتابعة أعمال سحب وإزالة مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والطريق الدولي مطروح الإسكندرية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة رفعت درجة الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس غير المستقر وعودة الأجواء لطبيعتها.

استمرار هطول الأمطار على مطروح والساحل الشمالي الغربي

IMG_20241107_140206

IMG_20241107_140201

IMG_20241107_140158

IMG_20241107_140143

IMG_20241107_140141

IMG_20241107_140138

IMG_20241107_140132