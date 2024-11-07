مصلحة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 06:22 م

أطلقت مصلحة الجمارك المصرية منصة تعليمية مبتكرة عن بعد، يأتي ذلك في إطار سعي المصلحة الدؤوب لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في مجال الحوكمة والمعرفة والابتكار، وتنفيذًا لخطة المصلحة الاستراتيجية 2023-2026.

يقف وراء هذه المنصة فريق من الشباب المتميز من مختلف محافظات مصر، وهم: الدكتور محمد بدوي مدير إدارة المعهد القومي للتدريب الجمركي بالقاهرة، ووائل عطية من نجع حمادي، وعمرو أسامة من أسوان، ومصطفى حمودي من الغردقة، وشهيرة شعبان من الأقصر، ودينا عماد من أسيوط.

تهدف هذه المنصة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

• تطوير الكفاءات المهنية: من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة لتطوير مهارات وقدرات الموظفين في مختلف المجالات الجمركية.

• تكافؤ الفرص: وذلك بتوفير فرص تعليمية متساوية لكافة الموظفين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

• سد الاحتياجات التدريبية: من خلال تلبية الاحتياجات التدريبية المتزايدة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد.

• التكيف مع طبيعة العمل: تلبية احتياجات العمل المستمر على مدار 24 ساعة في مصلحة الجمارك.

وقد حظيت هذه المبادرة بدعم كبير من السيد الأستاذ رئيس المصلحة، الذي وجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذه المنصة وتطويرها.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المنصة في تحقيق العديد من الفوائد، من بينها:

• رفع كفاءة العمل

• تحسين جودة الخدمات الجمركية

• تعزيز مكانة مصر في المجال الجمركي: من خلال بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.

فتعتبر هذه المنصة التعليمية خطوة مهمة في مسيرة تطوير مصلحة الجمارك المصرية، حيث تساهم في بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، كما أنها تعكس حرص القيادة السياسية على دعم التنمية البشرية وتوفير فرص متساوية للجميع.