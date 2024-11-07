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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كانتي وفابينيو يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام العروبة بالدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
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أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العروبة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره العروبة بملعب نادي العروبة، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي نجولو كانتي وفابينيو تشكيل اتحاد جدة أمام العروبة، في ظل غياب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما للإصابة.

ويعوض غياب صالح الشهري غياب بنزيما في قيادة هجوم العميد في مباراة اليوم، وذلك بجانب موسى ديابي وستيفن بيرجوين.

ويحتل فريق اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 24 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي العروبة في المركز الثاني عشر وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العروبة

حراسة المرمى: راجكوفيتش 

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عبد الإله العمري - سعد الموسى - ماريو ميتاج 

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - عبد الإله هوساوي 

وفي الهجوم: موسى ديابي - صالح الشهري - ستيفن بيرجوين.

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