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الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحويلات مرورية في القاهرة تعرف عليها

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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 تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال مطلع للطريق الدائرى من طريق مصر حلوان الزراعى بالإتجاه القادم من ميدان أثر النبى إتجاه مناطق دار السلام.. الأمر الذى يستلزم غلق أحد إتجاهين الحركة بطريق مصر حلوان الزراعى (أسفل الطريق الدائرى) مع تحويل حركة المرور بالإتجاه الأخر ليعمل بنظام الإتجاهين على النحو التالى:-
 الغلق الكلى للإتجاه القادم من مناطق دار السلام إتجاه محور الكورنيش مع تحويل المرور للإتجاه الآخر (القادم من مناطق دار السلام تجاه محور الكورنيش) ليعمل بنظام الإتجاهين.. على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 7/11/2024 ولمدة (45) يومًا.
 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية