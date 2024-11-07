لجنة العلاقات الخارجية بالتنسيقية تضع خطة عملها خلال الفترة المُقبلة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا وذلك لمناقشة محاور عملها وخطتها التنفيذية خلال الفترة المُقبلة.

يأتي هذا في إطار إعلان التنسيقية عن الاستراتيجية الجديدة، والتي تضمنت اهتمامًا كبيرًا بملف العلاقات الخارجية لما له من تأثير مُباشر على الساحة السياسية المصرية.

قُسمت اللجنة إلى ٧ وحدات أساسية، تشمل كافة دوائر العمل الدولية؛ حتي يتم التشابك مع أبرز القضايا علي الساحة العالمية والتفاعل مع الأحداث الخارجية.

كذلك، حتي يتم العمل علي خَلق كوادر مُميزة في تمثيل مصر أمام دول العالم.

واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية؛ بما يُحقق أهداف التنسيقية، مثل: عقد اللقاءات مع البعثات الدبلوماسية العامة في مصر وجهات العمل ذات الصلة، التواصل مع الكيانات والأحزاب النظيرة في الخارج، عقد الحلقات النقاشية وورش العمل، ومتابعة ودعم الوفود والدارسين من التنسيقية بالخارج.