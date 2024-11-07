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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لمدة 45 يوما.. تحويلات مرورية وغلق طريق مصر حلوان الزراعى اتجاه دار السلام

أرشيفية
أرشيفية
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تجرى الإدارة العامة للمرور القاهرة ، تحويلات مرورية تزامناً مع تنفيذ مطلع للطريق الدائرى من طريق مصر حلوان الزراعى للقادم من ميدان أثر النبى اتجاه مناطق دار السلام بالقاهرة.
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال مطلع للطريق الدائرى من طريق مصر حلوان الزراعى بالإتجاه القادم من ميدان أثر النبى إتجاه مناطق دار السلام، الأمر الذى يستلزم غلق أحد إتجاهين الحركة بطريق مصر حلوان الزراعى (أسفل الطريق الدائرى) مع تحويل حركة المرور بالإتجاه الأخر ليعمل بنظام الاتجاهين.

وكشف مصدر أمني، عن غلق الكلى للإتجاه القادم من مناطق دار السلام إتجاه محور الكورنيش مع تحويل المرور للإتجاه الآخر (القادم من مناطق دار السلام تجاه محور الكورنيش) ليعمل بنظام الإتجاهين، على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الخميس الموافق 7/11/2024 ولمدة (45) يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية تعيين تعيين الخدمات المرورية