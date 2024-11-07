قبول استئناف سائق علي حكم إعدامه في اغتصاب فتاة وسجنه 5 سنوات

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قبول استئناف سائق ميكروباص على حكم إعدامه لاتهامه باغتصاب فتاة في منشأة ناصر بالتحايل، والتوجه بها إلى المقابر وهتك عرضها وقضت بسجن المتهم 5 سنوات .

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من فتاة تتهم سائق ميكروباص بخطفها واغتصابها بالتحايل بأن أوهمها بتوصيلها الي وجهتها.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف أنه سلك طريق المقابر ثم أنزلها وحاول هتك عرضها كرها عنها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض وبث في نفسها الرعب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.