عودة قندوسي وضم محرز.. قائمة منتخب الجزائر لتصفيات أمم أفريقيا

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي غينيا الإستوائية وليبيريا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

يخوض منتخب الجزائر مواجهة خارج الديار أمام غينيا الإستوائية يوم 14 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف المنتخب الجزائري نظيره الليبيري يوم 17 من نفس الشهر.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر عودة أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وضم رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي.

فيما غاب حسام عوار نجم اتحاد جدة عن قائمة محاربي الصحراء، بالرغم من تألقه في الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي غينيا الإستوائية وليبيريا

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا – أليكسيس جيندوز – أوكدجيا.

خط الدفاع: ريان آيت نوري – توبة – جوان حجام – يوسف عطال – محمد أمين توجاي – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – محمد فارسي.

خط الوسط: أحمد قندوسي – رامز زروقي – آدم زرقان – إبراهيم مازا – حميد عبدلي.

وفي الهجوم: محمد أمين عمورة – سعيد بن رحمة – رياض محرز – ياسين بن زية – أمين جويري – بغداد بونجاح – فارس شعيبي – محمد بلومي – أمين شخيا.