تعرف على ترتيب جدول دورى الأبطال بعد نتائج جولة "سقوط الكبار"

شهدت الجولة الرابعة من دور الدورى ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، مفاجآت كبيرة فى نتائجها والتى لُقبت بجولة "سقوط الكبار"، والتى جاء أبرزها هزيمة مانشستر سيتى الإنجليزى، وريال مدريد الإسبانى، وباريس سان جيرمان الفرنسى، والتى غيرت ترتيب الفرق.

فكانت المفاجأة الأكبر والأولى، هى الهزيمة القاسية التى تعرض لها فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، برباعية أمام سبورتينج لشبونة البرتغالى، وذلك على ملعب "خوسيه الفالادي"، تحت قيادة روبن أموريم المدير الفنى الذى انتقل عقب المباراة لقيادة مانشستر يونايتد.

من المباراة الأبرز إلى المباراة الأعجب، والتى أحتضنها ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، بين فريق ريال مدريد الإسبانى الذى تعرض لهزيمة مذلة على يد ميلان الإيطالى، بثلاثية نظيفة.

كما شهدت حديقة الأمراء على ملعب "بارك دى برانس"، هزيمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على يد أتلتيكو مدريد الإسبانى، بهدفين لهدف.

وللمرة الأولى، منذ انطلاق تلك النسخة، يتعرض أستون فيلا الإنجليزى للهزيمة، وذلك بهدف دون رد، وذلك أمام نظيره كلوب بروج البلجيكى.



وجاء ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة كالتالى:



* التأهل لدور الـ 16 مباشرًا:

1- ليفربول - 12 نقطة

2- سبورتينج لشبونة - 10 نقطة

3- موناكو - 10 نقطة

4- ستاد بريست - 10 نقطة

5- انتر ميلان - 10 نقطة

6- برشلونة - 9 نقاط

7- بوروسيا دورتموند - 9 نقاط

8- أستون فيلا - 9 نقاط



* التأهل لدور المغلوب:

9- أتلانتا - 8 نقاط

10- مانشستر سيتي - 7 نقاط

11- يوفنتوس - 7 نقاط

12- آرسنال - 7 نقاط

13- باير ليفركوزن - 7 نقاط

14- ليل - 7 نقاط

15- سيلتك - 7 نقاط

16- دينامو زغرب - 7 نقاط

17- بايرن ميونيخ - 6 نقاط

18- ريال مدريد - 6 نقاط

19- بنفيكا - 6 نقاط

20- ميلان - 6 نقاط

21- فينورد روتردام - 6 نقاط

22- كلوب بروج - 6 نقاط

23- أتلتيكو مدريد - 6 نقاط

24- بي إس في آيندهوفن - 5 نقاط.





* الفرق المودعة للبطولة:

25- باريس سان جيرمان - 4 نقاط

26- سبارتا براغ - 4 نقاط

27- شتوتجارت - 4 نقاط

28 - شاختار دونيتسك - 4 نقاط

29 - جيرونا - 3 نقاط

30- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

31- بولونيا - نقطة وحيده

32 - لايبزيج - 0 نقاط

33- شتورم غراتس - 0 نقاط

34 - يونج بويز - 0 نقاط

35 - سرفينا زفيزدا - نقاط

36 - سلوفان براتيسلافا - 0 نقاط