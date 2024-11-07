وكيل صحة سوهاج يستقبل وفد "مستقبل وطن" لبحث سبل التعاون

استقبل اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وفد من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ضم اللواء محمد مصطفى امين الحزب بالمحافظة والنائب محمد لبيب أمين تنظيم الحزب والدكتور أحمد أبو دومة ومني مازن الأمناء المساعدون وعلاء الدرديري أمين الشئون البرلمانية، والدكتور حسام طه أمين لجنة الصحة والدكتور أحمد الشيخ أمين لجنة الشباب وأحمد علاء أمين الشئون القانونية ومينا محسن عضو هيئة المكتب.

جاء ذلك اللقاء لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة بسوهاج وحزب مستقبل الوطن خلال المرحله القادمة لخدمه اهالي المحافظة

ومن جانبه أكد " دويدار " على توفير كافة أوجه الدعم من المديرية ودعم جميع الجهود التي تهدف الى خدمة المواطن السوهاجي مشيداً بجهود حزب مستقبل وطن ومشاركته المجتمعية الفعالة وخاصة في الجانب الصحي لافتاً الى أهمية التعاون والتنسيق ما بين الأجهزة التنفيذيه والأحزاب السياسية لمصلحة وخدمة المواطن في شتى المجالات المختلفه ومنها المجال الصحي.

وأشاد اللواء محمد مصطفي أمين الحزب بالمحافظة بجهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة و بالتطوير المستمر للخدمات والمنشأت التي تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يولي اهتمام كبير بمحافظات الصعيد ومن بينها محافظة سوهاج.

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