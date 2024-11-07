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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بكسر القفل الإلكتروني.. حبس عصابة سرقة الدراجات الهوائية من الشوارع بعابدين

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بحبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابي لسرقة الدرجات الهوائية، التابعة لإحدى الشركات، من خلال كسر القفل الالكتروني، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عاطلين لسرقتهم الدراجات الهوائية، بدائرة قسم شرطة عابدين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين لقيامهما بعرض دراجة هوائية تابعة لإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما "دراجة هوائية ، الأدوات المستخدمة فى السرقة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تأجير وخلع القفل الإلكترونى" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة الدراجات الهوائية المستولى عليها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أجهزة الأمنية بالقاهرة الدراجات الهوائية بحبس عاطلين أمرت نيابة عابدين الجزئية دراجة هوائية دار السلام