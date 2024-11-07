طلائع الجيش يتقدم على غزل المحلة في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على نظيره غزل المحلة بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ غزل المحلة على الكرة، ولكن تلقت شباكه هدفًا مفاجئًا من طلائع الجيش في أول 15 دقيقة من اللقاء.

مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش

افتتح عماد فتحي التسجيل في الدقيقة 14 بتمريرة من كريم طارق، ليتقدم الفريق العسكري على زعيم الفلاحين بهذا الهدف.

وسيطر غزل المحلة على مجريات اللعب بعد تلقي شباكه هدف عماد فتحي، وحاول كثيرًا لتعديل النتيجة، ولكن باءت محاولاته بالفشل.

وكان غزل المحلة تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على ملعب استاد الإسماعيلية.

بينما طلائع الجيش خسر من المصري البورسعيدي بثنائية دون رد، في افتتاح مشواره في الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

وأبرم غزل المحلة، عددًا من الصفقات القوية، أبرزها: محمد حمدي زكي من نادي أسوان، أحمد عبد الحكم مدافع سموحة، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي السابق، عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق، ويوسف حسن قادمًا من بلدية المحلة.