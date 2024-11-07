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الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جولة مفاجئة لـ"جبران" في مجلة العمل ومركز تدريب الخانكة ومديرية عمل القاهرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة شملت مجلة العمل ،ومركز تدريب الخانكة ،ومديرية عمل القاهرة ، وعقد إجتماعًا مع العاملين بمديرية العمل، وشهد مفاوضة جماعية ناجحة لصالح العاملين بشركة الطيران “فلاي إيجيبت”.

بدأ الوزير جبران الجولة داخل مجلة العمل ، وحثهم على أهمية التطوير من الناحية الفنية والتحريرية، والانضباط في العمل ، والتركيز على القضايا الميدانية التي تهم المواطنين وتخدم ملفات العمل من كافة محاورها، ثم توجه الوزير إلى مركز تدريب مهني منطقة الخانكة، وحث العاملين فيه على تكثيف الجهود وأهمية التنسيق مع المحافظة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل البروتوكول الخاص بالتدريب وتنمية مهارات الشباب ،وأهمية إتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل دور مراكز التدريب والتواصل مع الجماهير ،وحثهم على الإستفادة من الخطط التدريبية.

وخلال الجولة التقى الوزير بعدد من المتدربات في مجال الخياطة ، وأثنى على جهودهم ،ووجه بتوفير فرص عمل لهم ،بمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، كما زار الوزير مكتب عمل الخانكة ووجههم بالتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم.

وخلال الجولة المفاجئة داخل مديرية عمل القاهرة ،تفقد طريقة تقديم الخدمات ،وتدخل لحل مشكلة أحد المواطنين الراغب في السفر للخارج.

كما شهد الوزير مفاوضة جماعية ناجحة لصالح الحقوق المشروعة للعاملين في شركة طيران "فلاي إيجيبت" بحضور المستشار القانوني للشركة ، حيث تعرضت هذه الشركة للخسائر ،وجارى بيع طائراتها لإحدى الشركات الأخرى والتي تعمل داخل مصر.

وفي ختام الجولة عقد الوزير إجتماعًا مع العاملين بمديرية العمل، وحثهم على تقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين ، مؤكدًا أن الوزارة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة تطوير في مجال البنية التحتية للمديريات ، و رقمنة وميكنة كافة الخدمات المُقدمة.

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الخطط التدريبية الخانكة توفير فرص عمل جولة مفاجئة محافظة مجلة العمل مديرية العمل ملفات العمل مفاوضة جماعية وزارة التربية والتعليم وزير العمل محمد جبران