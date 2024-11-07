ممدوح عيد ونجوم بيراميدز في الزيارات الميدانية لوفد مؤسسة زايد لأصحاب الهمم.. صور

شارك المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وعدد من لاعبي ونجوم فريق الكرة، في الزيارات الميدانية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بحضور سمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأنس البرغوثي الرئيس التنفيذي لمراكز التخاطب.

وتضمنت الزيارات التي قام بها الوفد مركزي التخاطب بمركزي شباب المسيري والحرمين، وذلك في ختام زيارته الميدانية لمراكز التخاطب بالمحافظات، وشارك عددا من لاعبي فريق نادي بيراميدز ومن بينهم يوسف أوباما ويوسف أسامة نبيه وأحمد فوزي والمغربي وليد الكرتي، في بعض الزيارات.

ويعد برنامج جسور أمل جزء هاما من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومصر والذي يعكس الرؤية المشتركة بين الشقيقتين لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة وهذا المشروع الإنساني المميز يمثل عملا خيريا وانسانيا كبيرا يتم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة ومصر، وأعرب المستفيدون من المراكز عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم والتي بلغ عدد المستفيدين بالمشروع الي ما يفوق ١٧ ألف مستفيد، ومن المتوقع أن يصل عدد مراكز التخاطب الي "١٢٨" مركزا للتخاطب بنهاية العام الجاري.

وخلال الزيارة، أثنى الوفد الإماراتي لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، برئاسة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة على الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز التخاطب في تقديم الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم، مؤكداً علي العمل خلال الفترة المقبلة لتوفير المزيد من البرامج التأهيلية المتخصصة لتلبية احتياجات ذوي الهمم في مختلف الفئات العمرية، والعمل علي رفع كفاءة الكادر البشري بمراكز التخاطب لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ وصوله قام بزيارة مراكز التخاطب داخل مركز شباب العريش ونادي قادرون باختلاف بمحافظة شمال سيناء، وفي اليوم الثاني، قام الوفد بتفقد مراكز التخاطب بنادي القناطر الخيرية، ومركز التنمية الشبابية بالخانكة، ومركز شباب كوم الأطرون بمحافظة القليوبية، في اليوم الثالث قام الوفد بتفقد مركز التخاطب بمركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، ومركزي التخاطب بمركزي شباب قولنجيل، وبداوى بمحافظة الدقهلية.