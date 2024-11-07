قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي اليونان وأيرلندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب إنجلترا ضيفًا على اليونان يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، ثم يستضيف أيرلندا يوم الأحد 17 من الشهر ذاته، وذلك في الجولتين الخامسة والسادسة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا، عودة كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول، في ظل تواجد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني.

ويزين هاري كين قائمة المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولي المقبلة، بجانب الشاب كول بالمر صانع ألعاب فريق تشيلسي.

قائمة منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: دين هندرسون - جورادن بيكفورد - آرون رامسديل.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ليفي كولويل - مارك جويهي - إرزي كونسا - ريكو لويس - لويس هال - كايل والكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيل فودين - كونور جالاحير - مورجان جيبس وايت - أنجيل جوميز - كورتيس جونز - ديكلان رايس.

وفي الهجوم: كول بالمر - هاري كين - أنتوني جوردون - جاك جريليش - نوني مادويكي - بوكايو ساكا - دومينيك سولانكي - أولي واتكينز.