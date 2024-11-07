وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان الملعب القانوني بمركز شباب بلطيم

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الملعب القانوني الجديد بمركز شباب مدينة بلطيم، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة للمحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال الجولة، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ بزيارة المرحلة الأولى من إنشاء مدرجات نادي بلطيم الرياضي، حيث أشادا بجودة الأعمال المنفذة وأكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال المدرجات التي ستوفر للجمهور مكانًا ملائمًا لمتابعة المباريات والفعاليات الرياضية.

وعبّر الدكتور أشرف صبحي عن اهتمام الوزارة بتسريع وتيرة تطوير المنشآت الرياضية، قائلاً: “نعمل على دعم مشروعات تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات لضمان وصول الخدمات الرياضية إلى أكبر عدد من الشباب، إيمانًا بأهمية الرياضة في حياة المجتمع ودورها في بناء أجيال قادرة على المنافسة.” وأكد على أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة متكاملة تتيح للشباب فرص التدريب والتطوير وفقًا لأعلى المعايير.

كما تضمنت الجولة زيارة الوزير والمحافظ لتدريبات الفرق الرياضية بمركز الشباب، حيث تابع تدريبات فرق الكاراتيه وكرة القدم، وأشاد بأداء اللاعبين وجهود المدربين في رفع مستوى الأداء.

وأكد الوزير على أن الوزارة توفر الدعم اللازم لتطوير المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، ضمن خطط شاملة لصقل إمكانات الشباب المصري في كل رياضة.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ، المعسكر الكشفي، حيث اطلعا على تدريبات الفرق الكشفية المختلفة، وأشادا بالأنشطة الكشفية التي تسهم في تعزيز قيم الانضباط وروح العمل الجماعي لدى الشباب.

كما تفقدا معرض منتجات أندية الفتاة والفنون التراثية، واطلعا على الأعمال اليدوية والتراثية التي تعرضها الأندية، والتي تعكس التراث الثقافي للمحافظة وتدعم تمكين المرأة والشباب.

كما تفقدا أيضًا معرض الفنون التشكيلية، الذي يضم أعمالاً فنية متنوعة للشباب الموهوبين، حيث تم التاكيد على أهمية هذه المعارض في اكتشاف المواهب ودعم الإبداع في المجتمع.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المدرجات ملحق بها مقصورة وقاعة لاستقبال كبار الزوار وغرف تغيير الملابس وحمامات وغرف الحكام، بينما تبلغ مساحة نادي بلطيم 6 أفدنة ويضم النادي ملعب كرة قدم قانوني وملعب تدريبي طبيعي وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وبه محلات تجارية ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بالنادي.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى دور الوزارة الهام في وضع ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن الطفرة الإنشائية وتدشين المنشآت الرياضية والشبابية الجديدة، تأتي وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة المصرية، مع تعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات، وتقديم الخدمات الرياضية في شكل جديد يليق بالمصريين.

وتشهد محافظة كفرالشيخ طفرة إنشائية كبيرة شملت الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق كفرالشيخ، أمر بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة لجامعة كفرالشيخ، و«نادي الرياض» بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليون جنيه ملحق به ملعب قانونى بتكلفة 5 مليون جنيه، وملعب مركز شباب الثمانين الخماسي، فضلًا عن وضع حجر الأساس لنادي المركزية الرياضي بالحامول.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية وتوفير بيئة متكاملة لدعم وتنمية المواهب في جميع محافظات مصر، انطلاقًا من رؤية الدولة لدعم الشباب في المجالات كافة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.