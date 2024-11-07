نحو 5 جنيهات.. تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

انخفض سعر الذهب في مصر نحو 5 جنيهات بمعظم الأعيرة الذهبية، في نهاية تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب في ختام التعاملات



سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 3231 جنيها للبيع و 3248 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2520 جنيها للبيع و 3533 جنيها للشراء.



ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 4308 جنيهات للبيع و4331 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2740 دولار للبيع و2741 دولار للشراء.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3790 جنيها للبيع و 3770 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 30.16 ألف جنيه للبيع و 30.32 ألف جنيه للشراء.