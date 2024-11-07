فيديو .. حتى لا ننسى تدمير وحرق جماعة الإخوان الإرهابية للمؤسسات في مصر

نشرت قناة “إكسترا نيوز” سلسلة تقارير بعنوان "حتي لا ننسي جرائم الإخوان"، تكشف من خلالها جرائم جماعة الإخوان على مدار تاريخها من عنف جماعة الإخوان الإرهابية، و استهدافهم لمؤسسات الدولة ورجال الأمن والشعب المصرى، و ارتكابهم العديد من الجرائم.

و أوضحت التقارير أن من أبرز هذه الجرائم هي خطف وتعذيب وتهديد المصريين في اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، و إلقاء الأطفال من أعلى سطح المنازل بالإسكندرية في 5 يوليو 2013، واغتيال 11 من رجال الشرطة بكرداسة بينهم المأمور ونائبه فى 14 أغسطس 2013، وحرق نحو 64 كنيسة فى أغسطس 2013، واستهداف رجال الشرطة فى فض الاعتصام رغم فتح الممرات الآمنة لهم، وأحداث رمسيس الأولى التى خلفت "7 وفيات و261 مصابا"، وأحداث مسجد الاستقامة 22 يوليو 2013 التى خلفت "وفاة 9 وإصابة 22 "، وأحداث المنصة 26 يوليو 2013 التى تسببت فى "عشرات الوفيات والمصابين".

وأشارت التقارير إلى أن من ضمن هذه الجرائم أيضا اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات 29 يونيو 2015 فى رمضان، وارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأمكنة والشخصيات العامة، وغيرها من الجرائم الإرهابية وإراقة الدماء.