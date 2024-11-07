وكيل تعليم مطروح ترحب بتوسيع آفاق التعاون مع مركز التنمية المستدامة

رحبت نادية فتحي عباس وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بتوسيع آفاق التعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح؛ لافتتاح فصول نوعية جديدة تشمل تخصصات بالتعليم الفني تخدم سوق العمل وبما يتناسب ويفيد المجتمع المحيط.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن ذلك يأتي في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بتحقيق التكامل والتعاون المستمر والهادف بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، حيث كان في استقبالها علي عبدالحاكم مدير مركز التدريب، وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني .

بدأت وكيلة الوزارة زيارتها بتفقد قاعات التدريب والمنشآت الخاصة بالمركز؛ للوقوف على كافة أوجه الدعم التى يمكن أن يقدمها المركز بما يعود بالنفع على العمليه التعليمية، ثم تفقدت التدريب العملي لطلاب الزراعة المطرية بمعصرة الزيتون، واستمعت لشرح توضيحي لمراحل العصر من المهندس المشرف بداية من إزالة أوراق الزيتون والغسيل ثم الطحن من خلال الماكينة الخاصة بذلك، ثم آلة الخلط والتقليب نهاية بآلة الطرد المركزي حيث يتم فصل الزيت عن الشوائب.

وأكدت مدير المديرية أن جولتها في معصرة الزيتون؛ جاءت للاطمئنان على نوعية التدريبات العملية لطلاب مدرسة مطروح للزراعة المطرية ومدى استفادة الطلاب بشكل يساهم فى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وكيل تعليم مطروح: ربط التعليم الزراعي والصناعي باحتياجات سوق العمل الفعلية

ثم التقت المهندس محمود الأمير مدير عام مركز ابتنمية المستدامة بمكتبه، بحضور أمين عام نقابة البحث العلمي، ومدير مركز التدريب، ومدير عام التعليم الفني، وقدمت الشكر في بداية اللقاء للمركز البحثي قيادة وعاملين للتعاون المتميز مع المديرية خلال الست سنوات الماضية، مضيفة أن زيارتها الأولى للمركز تأتي وفق توجيه قائد الأقليم في ظل حرصه على تقديم خدمة تعليمية متميزة في مجالات التنمية الزراعية، وكذلك ربط التعليم الزراعي والصناعي باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال مد جسور الشراكة والتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب مع المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص العاملة في مجالات تخصصها، وتقديم فرص تدريب وتأهيل الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل وإعداد طالب ذي مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية.

وكيل تعليم مطروح: المدارس المتخصصة تحقق إثراء للتعليم الفني



واختتمت وكيل تعليم مطروح تصريحاتها مؤكدة أن الشراكة الإيجابية مع مركز التنمية المستدامة تأتي لإنشاء عديد من المدارس المتخصصة التي تحقق إثراء للتعليم الفني.

وكيل تعليم مطروح ترحب بتوسيع آفاق التعاون مع مركز التنمية المستدامة

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