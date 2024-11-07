تأثير فوز ترامب.. أغلب بورصات الخليج تغلق مرتفعة مع تقييم المستثمرين

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، تماشيا مع الأسهم العالمية في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تأثيرات فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، ويعود ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3% مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 1.2% وسهم مصرف الراجحي اثنين بالمئة، لكن سهم (معادن) السعودية هوى 4.1% .

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.6% مدعوما بسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) الذي قفز أربعة بالمئة بعد تسجيل زيادة في الإيرادات على الرغم من انخفاض في الأرباح الفصلية.

لكن سهم شركة تاكسي دبي، أكبر مشغل لخدمات سيارات الأجرة في الإمارة من حيث الحصة السوقية، هوى 4.1% بعد انخفاض في الأرباح الفصلية.

وفي أبوظبي، عوض المؤشر خسائر سجلها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.4%بدعم من ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 0.6 %.

وأعلنت الشركة العالمية القابضة، الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي، تحقيق صافي ربح في الربع الثالث بلغ 5.69 مليار درهم (1.55 مليار دولار)، ارتفاعا من 4.83 مليار درهم قبل عام، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7%،وكانت البورصة في قطر مغلقة بسبب عطلة رسمية.