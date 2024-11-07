استبعاد مبابي.. قائمة منتخب فرنسا لفترة التوقف الدولي

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لفترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهتي الجولة الخامسة والسادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي، استبعاد كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، بقرار من المدرب ديشامب، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

قائمة منتخب فرنسا

وجاءت قائمة منتخب فرنسا لفترة التوقف الدولي، كالآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان (ميلان)، بريس سامبا (لانس)، لوكاس شوفالييه (ليل).

خط الدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، لوكاس دين (أستون فيلا)، ويسلي فوفانا (تشيلسي)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

خط الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، ماتيو جندوزي (لاتسيو)، نجولو كانتي (اتحاد جدة السعودي)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (مارسيليا)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

وفي الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)، راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (تشيلسي)، مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).