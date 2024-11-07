"The Order" يفتتح مهرجان مراكش السينمائي

سيفتتح فيلم الإثارة "The Order" للمخرج جاستن كيرزيل، مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبل، بحضور بطل الفيلم جود لو والمنتج ستيوارت فورد.

سيعرض فيلم "The Order" كجزء من عروض السجادة الحمراء التي تضم أيضًا الدراما الموسيقية النسوية "الجميع يحب تودا" للمخرج الفرنسي المغربي نبيل عيوش، و"أنا لا أزال هنا" للمخرج والتر ساليس، و"بذرة التين المقدسة" للمخرج محمد رسولوف، وكلها ستكون مصحوبة بمخرجيها.

وأعلن المهرجان عن تشكيلة أفلامه التي تضم أكثر من 70 فيلما، والتي تمزج، كما هي العادة، بين العناوين المعروفة والأفلام الجديدة. وسيرأس لوكا جواداجنينو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية والتي تضم أيضًا المخرج الإيراني علي عباسي، والمخرجة الهندية زويا أختر، والممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، والممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا، والممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي، والممثل البريطاني الأمريكي أندرو جارفيلد، والممثلة المغربية ناديا كوندا، والمخرج الأرجنتيني سانتياجو ميترا.