باحث سياسي: ترامب قادر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بكلمة واحدة

قال الدكتور إليان سركيس، الكاتب والباحث السياسي، إن هناك تخوف في الاتحاد الأوروبي ويخشون المفاجآت التي يمكن أن يفجرها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كسوابقه وكعادته، لأنه يمكن أن يكون رئيسا وديا وهذا ما أظهره في علاقته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضاف «سركيس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوربي يخشى شخصية ترامب لأن الولايات المتحدة الأمريكية شيء وشخصية وإدارة دونالد ترامب شيء آخر، مشيرًا إلى أن جميع حملات ترامب الانتخابية قال فيها إنه لن يأتي على حساب الشعب الأمريكي وسيركز على نمو الاقتصاد الأمريكي وعلى الأمن الأمريكي، وأن ترامب هو شخص مفاوض بدرجة كبيرة.

وتابع الكاتب والباحث السياسي: « ترامب قادر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بكلمة واحدة، وأنه غير معادي لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».