محافظ مطروح يناقش أعمال تطوير المعهد التكنولوجي العالي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، جهود الإسراع في إنهاء أعمال تطوير المعهد التكنولوجي العالي، والتي يتم تنفيذها من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة؛ وفقا لبروتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد في تأهيل فرع المعهد بمطروح في المرحلة الأولى مع الإعداد لاستكمال البرتوكول في المرحلة الثانية بإجمالي تكلفة 31 مليون جنيه

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، والدكتور عصام عموش وكيل المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، والدكتور سيد هارون عميد المعهد التكنولوجي العالي بمطروح، والمهندسة هدى عبدالرحمن وكيل وزارة الإسكان.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم الهادفة إلى تحسين جودة ومهارات الخريجين، خاصة مع إقبال أبناء مطروح على الالتحاق بالمعهد التكنولوجى.



وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، درع المعهد للواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يذكر أنه يتم التيسير على طلاب المعهد من أبناء مطروح وتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهد واستغلال قاعات المكتبة لطلاب المعهد بدلا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة.

محافظ مطروح يناقش جهود الإسراع في إنهاء أعمال تطوير المعهد التكنولوجي العالي

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