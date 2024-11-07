تشكيل طلائع الجيش لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق طلائع الجيش، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره غزل المحلة بملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود جودوين شيكا تشكيل طلائع الجيش أمام غزل المحلة، إذ يتواجد على رأس الهجوم، بجانب يسري وحيد وكريم طارق.

وكان طلائع الجيش خسر من المصري البورسعيدي بثنائية دون رد، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

بينما تعادل غزل المحلة سلبيًا مع الإسماعيلي على ملعب استاد الإسماعيلية، في افتتاح مشوار زعيم الفلاحين في دوري الأضواء.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

خط الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – عماد فتحي

وفي الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – يسري وحيد.