تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جسدها لجلسة 24 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جثتها إلى أجزاء صغيرة للتخلص منها ولإخفاء معالم جريمته الي جلسة 24 نوفمبر الجاري.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النهضة، بإبلاغ عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة للكلاب بجوار صندوق قمامة.

وتوصلت التحريات إلى أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها، وأن أحد الأشخاص حرر محضر بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام، وأنها منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .