اختلف توازنه.. التحريات تكشف كواليس مصرع عامل داخل مصنع بالجيزة

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع عامل صيانة داخل مصنع أعلاف بدائرة المركز، أن المتوفي اختلف توازنه وسقط أثناء عمل صيانة لسقف المصنع.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل داخل مصنع أعلاف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل صيانة بعمله اختل توازنه وسقط متوفيا داخل المصنع، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.