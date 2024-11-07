محافظ أسوان يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له ، وذلك فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، فضلاً عن الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية .

جاء ذلك فى ظل الاستعدادات الجارية للتطبيق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير القادم ، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقد تناول اللقاء إستعراض جهود الهيئة لضمان تطبيق معايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمنتفعين بالخدمة ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتكامل مع تنظيم دورة عن منظومة الجهار الصحية ، وكذا التدريب العملى والميدانى للأطقم الطبية والكوادر البشرية .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، على أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، خاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، وهو ما لمسته على أرض الواقع أثناء الزيارات الميدانية لها.

وأشار إلى أن المنظومة تضم 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية .

وخلال اللقاء قدم الدكتور أحمد طه شكره لمحافظ أسوان على دعمه لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو الذى يعتبر حافزاً لبذل أقصى الجهد من جميع العناصر لتطبيقها داخل مختلف المدن والمراكز بمعايير الجودة العالية التى تعود بالنفع على المواطن الأسوانى .

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين المحافظ ورئيس الهيئة تعبيراً على التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

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