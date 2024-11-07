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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على موظف بوزارة الشباب أنهى حياة شاب دهسا بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مفتش مالي وإداري بوزارة الشباب المتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب بدراجة نارية موتوسيكل صدمته سيارة ملاكي قيادة مفتش مالي وإداري بوزارة الشباب مما تسبب في وفاة قائد الموتوسيكل في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن التسبب فى وفاته القبض على موظف النيابة العامة دراجة نارية موتوسيكل صدمته سيارة قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة وزارة الشباب