10 تخصصات طبية في قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحيه بكفر الشيخ

بالأشتراك مع مديرية التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ، نظمت جمعية الأورمان، قافلة طبية جديدة لدعم 115 مريض ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، وبالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى، تنفيذأ لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ .



وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا ان المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى المرابعين وكفر المرابعين والاخماس والشرقي وكفر ابو منيسي والخادمية واسحاقة ولين بمركز كفر الشيخ، وش الثورة وش الجيش وش المحكمة وابوبدوى والهمة بمركز بيلا، وعمر بن الخطاب وابو منصور وبو شويته وابو شندى والخاشعه والجديات بمركز الحامول.



مشيرًا الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مضيفًا ، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيريه ومنها بجانب تنمية القرى الفقيره تسليم مشروعات صغيره ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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