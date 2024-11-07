فيليب موريس مصر تُعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 8 نوفمبر 2024

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

وصرح علي نفزات كرمان، المدير العام لـ “فيليب موريس مصر” والمشرق، أن فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان ".

وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:-

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 95 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 89 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 74 جنيها للعبوة.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

فيليب موريس إنترناشيونال: تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان

و فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) شركة تبغ دولية رائدة، تعمل بنشاط على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج التبغ وقطاع النيكوتين. تتكون محفظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت الشركة مبلغ 12.5 مليار دولار أمريكي للتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين وإثباتها علمياً بهدف إنهاء بيع السجائر بشكل كامل.

ويشمل ذلك بناء مبنى علمي على مستوى عالمي لقدرات التقييم، لا سيما في مجالات علم السموم قبل السريرية والسريرية والبحوث السلوكية، فضلا عن دراسات ما بعد السوق. في عام 2022، استحوذت شركة PMI على شركة سويديش ماتش – وهي شركة رائدة في مجال توصيل النيكوتين عن طريق الفم – منشئة بذلك شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات الخالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN التابعتين للشركتين. وافقت إدارة الغذاء والدواء على إصدارات من أجهزة " IQOS Platform 1" والمستهلكات الخاصة بشركة فيليب موريس انترناشيونال ومنتج " General " الخاص بشركة سويدش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت منتجات فيليب موريس انترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 90 سوقًا، وتشير تقديرات PMI إلى أن ما يقرب من 36.5 مليون بالغ حول العالم لقد تحولوا بالفعل إلى استخدام منتجات فيليب موريس الخالية من الدخان وتوقفوا عن التدخين. المنتجات الخالية من الدخان تمثل ما يقرب من 38٪ من إجمالي صافي إيرادات PMI للتسع شهور الأولى من 2024. مع أساس قوي وبخبرتها الكبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجال الصحة ومجالات الرعاية الصحية، تهدف إلى تحسين الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة. أي إشارة ل"PMI"، "نحن"، "لنا"، و"بنا" تعني شركة فيليب موريس إنترناشيونال أو أحد فروعها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pmi.com وwww.pmiscience.com