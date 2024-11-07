مدة اشتراك المؤمن عليه الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة بمشروع قانون التأمين الاجتماعي.. تعرف عليها

يحظى مشروع قانون التأمين الاجتماعي، باهتمام فئات المجتمع، وذلك انطلاقا من ضرورة تطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية وتماشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض مدة اشتراك المؤمن عليه والخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة.

مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

- مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 159 من هذا القانون.



- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.

- المدد التي تم ضمها لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.

- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.

- ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب المدد المشار اليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.