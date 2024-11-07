جامعة الفيوم تختتم فعاليات الموسم الثامن لدوري العباقرة

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، ختام فعاليات الموسم الثامن لدوري عباقرة الجامعة والذي نظمته إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ خلال يومي ٦ و ٧ من شهر نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور دكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة رئيس لجنة تحكيم المسابقة ولمياء كساب القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٧ بقاعة الدكتور سعد نصار .

وأشار العيسوى، إلى أن دوري العباقرة شاركت فيه ٢٠ كلية من كليات الجامعة وأن كل كلية تشارك بفريق مكون من ٤ طلاب ، كما أوضح أن المسابقات شملت عدد من المجالات المختلفة وهي ( الأدب، العلوم ، الجغرافيا ، التاريخ ، الرياضة ، الفنون ، التكنولوجيا ، القدرات الذهنية ، المعلومات العامة) .

وفي ختام المسابقة أعلن العيسوى النتيجة النهائية للمسابقات المنعقدة خلال يومين على التوالي بفوز فريق كلية الطب بالمركز الأول ويليها كلية الصيدلة في المركز الثاني وتأتي كلية التمريض في المركز الثالث ، ثم قام عاصم العيسوى بتسليم كأس المسابقة لفريق كلية الطب مقدماََ لهم التهنئة ومتمنياََ لهم دوام التوفيق والنجاح.