محمد حمدي زكي يقود تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش

أعلن أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الخميس، نظيره طلائع الجيش على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد حمدي زكي تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش، رفقة عبده يحيى ومحمد علي بن حمودة.

وكان غزل المحلة تعادل مع الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على ملعب استاد الإسماعيلية.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

وأبرم غزل المحلة، عددًا من الصفقات القوية، أبرزها: محمد حمدي زكي من نادي أسوان، أحمد عبد الحكم مدافع سموحة، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي السابق، عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق، ويوسف حسن قادمًا من بلدية المحلة.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد حكم - يحيى زكريا

خط الوسط: بن شرقي - توريه - محمد عصام

وفي الهجوم: محمد علي بن حمودة - عبده يحيى.