فادي فريد يقود هجوم الاتحاد أمام الحرس بالدوري

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه حرس الحدود في الدوري الممتاز بعد قليل.

وجاء على النحول التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: مروان داوود - عبدالله بكري - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم.

الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - هشام عادل.

الهجوم: بواتينج - إيمانويل أبياه - فادي فريد.

ويستضيف ملعب استاد الاسكندرية مباراة الفريقيين بعد قليل بالدوري.