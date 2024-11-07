ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فادي فريد يقود هجوم الاتحاد أمام الحرس بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه حرس الحدود في الدوري الممتاز بعد قليل.
وجاء على النحول التالي: 
حراسة المرمى: مهدي سليمان. 
الدفاع: مروان داوود - عبدالله بكري - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم. 
الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - هشام عادل.
الهجوم: بواتينج - إيمانويل أبياه - فادي فريد. 
ويستضيف ملعب استاد الاسكندرية مباراة الفريقيين بعد قليل بالدوري.

الاتحاد السكندري تشكيل مباراة ء حرس الحدود