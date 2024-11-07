اليوم.. باكستان تستقبل الدفعة الثامنة من الطلاب الفلسطينيين لمواصلة دراستهم

استقبلت باكستان اليوم الدفعة الثامنة من الطلاب الفلسطنيين لاستكمال دراستهم فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهى أكبر مدينة باكستانية لمواصلة دراساتهم في الطب بالمعاهد الطبية المختلفة .

قام مسئولي سفارة باكستان بالقاهرة وممثلو مؤسسة الخدمة بتسهيل مغادرة الدفعة الثامنة من مطار القاهرة الدولي و المتوجهة إلى إسلام آباد.

وهذه الدفعة من طلاب غزة التي مزقتها الحرب والذين سيواصلون دراساتهم في طب الأسنان في المعاهد الطبية المختلفة في باكستان.

كان هذا بتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتسهيل عملية نقل هؤلاء الطلاب لمواصلة دراساتهم في جامعات الطب الباكستانية في برامج ممولة بالكامل و بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسستى جلوبال ريليف تراست.

يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة العالمية، وأطباء الرحمن ومؤسسة الخدمة.