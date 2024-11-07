لثلاثة أشهر.. تأجيل فيلم بونج جون هو "Mickey 17"

أرجأت استديوهات وارنر براذرز، طرح فيلم الخيال العلمي "Mickey 17" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، وهو الفيلم الذي طال انتظاره عقب تحفته السينمائية "Parasite" الفائز بأربعة جوائز أوسكار.

ومن المقرر أن تستقبل صالات السينما، الفيلم، في 18 أبريل 2025، بعد أن كان مخططًا طرحه في نهاية يناير المقبل.

ويأتي هذا التغيير بعد أن قامت استديوهات ليونزجيت بتأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية عن حياة مايكل جاكسون "Michael" لأكتوبر المقبل.

ووفق موقع فارايتي، قال متحدث باسم شركة وارنر براذرز في بيان: "عندما أصبح تاريخ 18 أبريل متاحًا، تحركنا بسرعة لتأمينه لفيلم Mickey 17، نحن سعداء بالموعد الجديد، وسعداء جدًا لأن الفيلم سيكون متاحًا للجمهور في IMAX".

استنادًا إلى رواية "Mickey 17" الصادرة عام 2022 للكاتب إدوارد أشتون، يقوم روبرت باتينسون ببطولة فيلم الخيال العلمي المثير في دور موظف "قابل للاستبدال" يُدعى ميكي بارنز.

في الرواية، يتم إرسال ميكي في مهام خطيرة لاستعمار كوكب جليدي، عندما تموت نسخة من ميكي، يتم إنشاء نسخة مكررة لتحل محله وتحتفظ بمعظم ذكرياته، إلى جانب باتينسون، يضم فريق التمثيل كل من ستيفن يون، وناعومي آكي، وتوني كوليت، ومارك روفالو.

“Mickey 17” هو أول فيلم روائي طويل لبونج يتم إصداره بعد النجاح الهائل الذي حققه فيلمه "Parasite" عام 2019، والذي يتبع عائلة كورية من الطبقة العاملة تتسلل بشكل مخادع إلى منزل عائلة ثرية.