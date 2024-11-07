القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات اتحاد اليد.. صراع ثلاثي علي منصب الرئيس

أسدل الستار عن المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل، بعد غلق باب الترشح اليوم الخميس.

وجاء المرشحون في انتخابات اتحاد اليد بعد غلق باب الترشح كالآتي:

على منصب الرئيس الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد الحالي و خالد فتحي وهادي فهمي.

وعلى منصب نائب الرئيس ترشح كلا من ياسر الرملي و جابر سعيد وخالد ديوان.

وعلى منصب أمين الصندوق عمرو صلاح و نبيل خشبة.

وفي منصب عضو مجلس الإدارة ترشح كلا من محمد فتحي و جمال القليوبي وعبير عقيل وتامر العناني و وليد منير وحسناء معوض و أكرم أبو ريدة و محمد زهران و محمد جمال هليل و حسنين شرف و هشام ربيع و خالد صالح و عمرو الشناوي و أحمد زقزوق و عمرو فتحي و عمرو العدل و رفعت علي محمد و سعيد عبد الغني و حاتم خميس و مجدي مصطفى و عمر شوقي و محمد عبد النبي و أمال زوام.