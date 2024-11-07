محافظ أسوان يفتتح المعهد الأزهري الإعدادي والثانوى للفتيات بقرية فارس

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معهد فارس الإعدادي و الثانوي الأزهري، والذي تم تنفيذه بدعم مالي قدره 15 مليون جنيه من شركة أبيدوس للطاقة الشمسية التابعة لشركة إيميا باور الإماراتية، والمعهد يضم 9 فصول للمرحلتين الإعدادية والثانوية بإجمالى 244 طالبة داخل 3 أدوار، فضلاً عن قاعة الحاسب الآلي والتي تضم 18 جهاز ، فضلاً عن معمل ، ومكتبة ، ودورات مياه حضارية .

تفقد مكونات المعهد

وأثناء تفقده لمكونات المعهد برفقه أعضاء مجلس النواب، والمهندس سمير ناصف المدير العام لشركة أبيدوس ، فضلاً عن اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات حياة كريمة ، والدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بما حققته شركة إيميا باور أثناء تنفيذ مشروع محطة أبيدوس من خدمات لأهالي قرية فارس ، لكونها شريك وداعم لإحتياجات المجتمع المحلي من خلال بناء المعهد الأزهرى للفتيات ، ومركز للغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال ، وتوفير أكثر من " طلمبة " مياه لري الزراعات، وكذا فرص عمل لأهالي القرية.

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