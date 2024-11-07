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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المعهد الأزهري الإعدادي والثانوى للفتيات بقرية فارس

دعماً من شركة أبيدوس للطاقة الشمسية

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح معهد فارس الإعدادى والثانوى الأزهرى
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افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معهد فارس  الإعدادي و الثانوي الأزهري، والذي تم تنفيذه بدعم مالي قدره 15 مليون جنيه من شركة أبيدوس للطاقة الشمسية التابعة لشركة إيميا باور الإماراتية، والمعهد يضم 9 فصول للمرحلتين الإعدادية والثانوية بإجمالى 244 طالبة داخل 3 أدوار، فضلاً عن قاعة الحاسب الآلي والتي تضم 18 جهاز ، فضلاً عن معمل ، ومكتبة ، ودورات مياه حضارية .

تفقد مكونات المعهد

وأثناء تفقده لمكونات المعهد برفقه أعضاء مجلس النواب، والمهندس سمير ناصف المدير العام لشركة أبيدوس ، فضلاً عن اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات حياة كريمة ، والدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بما حققته شركة إيميا باور أثناء تنفيذ مشروع محطة أبيدوس من خدمات لأهالي قرية فارس ، لكونها شريك وداعم لإحتياجات المجتمع المحلي من خلال بناء المعهد الأزهرى للفتيات ، ومركز للغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال ، وتوفير أكثر من " طلمبة " مياه لري الزراعات، وكذا فرص عمل لأهالي القرية. 

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معهد فارس الإعدادى والثانوى الأزهرى 15 مليون جنيه أخبار محافظة أسوان