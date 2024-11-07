“السبكى” يبحث مع شركات صينية التعاون فى التشخيص الرقمي والاختبارات الجينية للأورام

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور حاتم الورداني، رئيس إحدى الشركات الكبرى فى مصر، ووفد من تجمع الشركات الصينية المتخصصة في الحلول الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية في العاصمة الإدارية الجديدة.

خلال اللقاء تم بحث سبل التعاون مع وفد الشركات الصينية المتخصصة في الحلول الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، وأبرزها التشخيص الرقمي للأورام، الاختبارات الجينية للأورام، الكشف المبكر عن الأمراض، وفحوصات القرنية لمرضى السكري، ودعم رقمنة نظم الأشعة والمعامل وتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن اللقاء تناول أيضًا بحث التعاون مع وفد الشركات الصينية لدعم تجهيز وتشغيل المستشفى الافتراضي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية بالمشاركة مع استرازينيكا مصر، وكذلك دعم إنشاء مركز للابتكار Innovation Hub باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار تجمع البريكس لتحقيق شراكة صحية واستثمارية مستدامة مؤكدًا أن السوق المصري سوق واعد لفرص الاستثمار في الرعاية الصحية، لافتًا إلى المحاور الرئيسة الثلاث لنجاح الاستثمارات والتي تشمل "الجودة" و "الاعتماد" و"الأمان"، وهو ما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى أهمية تطوير تقنيات الصحة الرقمية وتوظيفها في دعم جودة وكفاءة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال شين شاندلر، رئيس تجمع الشركات الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية: "نرى فرصًا عظيمة للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية بما لديها من خبرات تكنولوجية وإنجازات في رقمنة القطاع الصحي يمكن تطويرها والبناء عليها"

هذا، وحضر اللقاء من هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للطب الاتصالي والتكنولوجيا الصحية ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، الدكتور محمد شعبان مدير إدارة التقييم والمتابعة، الدكتورة هبة عبدالعزيز، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد، الدكتورة رضوى عبدالعظيم مسؤول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة نشوى جودة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

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