ننشر أقوال الشهود في مقتل قهوجي الكوربة

كشفت جهات التحقيق عن أقوال الشهود في مقتل قهوجي علي يد عامل في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

الشاهد الأول:

(أ ب) - ٤٤ سنة – قال إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المتهم يتوجه صوب المجنى عليه حال مرور الأخير أمام الحانوت المملوك له ويسدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض - مطواه قرن غزال - ثم استمر في طعنه حتى خارت قواه وسقط أرضاً ووالى طعنه حتى بلغ مقصده بإزهاق روحه، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهم حول ملكية المجني عليه حصة في العقار الكائن به الحانوت المملوك للمتهم.

الشاهد الثاني:

(ي ف) - ٣٣ سنة – شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

الشاهد الثالث:

(ت ع) - ٤٣ سنة - قال إنه تناهي إلى سمعه قيام المتهم بالتعدي على المجنى عليه وأحداث أصابته التي أودت بحياته مستخدماً في ذلك سلاح أبيض - مطواه قرن غزال - قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك على اثر وجود خلافات سابقة بينهما

الشاهد الرابع:

(غ م) - ٥٨ سنة - شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الثالث.

الشاهد الخامس :

رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة - شهد بانه انتقل لمكان الواقعة فور ورود بلاغ بتعدي المتهم على المجني عليه، فتمكن من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال عليه آثار دماء

وبمواجهته للمتهم أقر له بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط حوزته قاصداً من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.