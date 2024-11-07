وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المقر الإداري لنادي الرياض الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، المقر الإداري الجديد لنادي الرياض الرياضي بمركز الضبعة، والذي يشمل الملعب القانوني المجهز بأحدث أنواع النجيل الصناعي، بهدف توفير بيئة رياضية متميزة تساعد على تطوير الفرق الرياضية.



كما قام الوزير يرافقه محافظ كفر الشيخ، بتفقد تدريبات فرق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة المصارعة، حيث استعرض مستوى اللاعبين واستعداداتهم، مشيدًا بجهود اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الشابة، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من دعم الرياضة المصرية.



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ان الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم برامج اكتشاف المواهب وتطويرها، حيث تشكل هذه البرامج قاعدة رئيسية لبناء جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية. وتعمل الوزارة جاهدة لتوسيع هذه البرامج لتشمل كافة المحافظات، بما يتيح فرصًا متساوية للمواهب في مختلف المناطق.



كما تابع الوزير خلال الجولة تدريبات الفرق الرياضية الأخرى بالنادي، واستمع إلى احتياجات اللاعبين والمدربين، مؤكدًا على التزام الوزارة بدعم الأندية الرياضية في المحافظات وتعزيز بنيتها التحتية، بهدف توفير بيئة متكاملة تساهم في تنمية وتطوير مهارات الرياضيين.



وأشار الوزير إلى أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم التنمية الرياضية في كافة المحافظات، وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تساعد المواهب الشابة على تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف البطولات.



وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى دور الوزارة الهام في وضع ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن الطفرة الإنشائية وتدشين المنشآت الرياضية والشبابية الجديدة، تأتي وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة المصرية، مع تعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات، وتقديم الخدمات الرياضية في شكل جديد يليق بالمصريين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح نادي الرياض الرياضي بالضبعة، يعد إضافة للمنشآت الرياضية بالمحافظة ومتنفس جديد للنشء والشباب والأسر من قاطني مدينة الرياض والقرى المجاورة، معبرًا عن سعادته بتزامن الإفتتاحات مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى، مضيفًا أن النادي يضم المقر الإداري الجديد، مكون من طابقين، خصص به صالات للأنشطة الرياضية، والمكاتب الإدارية وملحق به ملعب قانوني منجل نجيل صناعي بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.