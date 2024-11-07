محافظ أسوان يلتقى بأهالى قرية فارس.. والأهالى يشكرون الرئيس لتنفيذ 27 مشروع تنموى

قدم أهالى قرية فارس بمركز كوم أمبو شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات جليلة لهم بتنفيذ مشروعات كبرى وغير مسبوقة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى شملت 27 مشروعا تنمويا وخدميا يستفيد منها نحو 20 ألف نسمة من أبرزهم محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية والحرفية والصناعية ، فضلاً عن المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

مشيدين بالجولات الميدانية التى يقوم بها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمختلف المراكز والمدن للوقوف على المطالب والمشاكل الجماهيرية.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذى عقده الدكتور إسماعيل كمال مع بعض أهالى قرية على أحد المقاهى الشعبية حيث حرص المحافظ على تناول كوباً من الشاى معهم.

إعتماد تقسيمات الشباب فى الظهير الصحراوى للقرية

وإستمع لمطالبهم وإحتياجاتهم حيث أعطى توجيهاته للمسئولين لسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها ، وعلى رأس هذه المطالب إعتماد تقسيمات الشباب فى الظهير الصحراوى للقرية ، مع دخول المشروعات التى شهدتها القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للخدمة ، وخاصة العمارات السكنية ، والبنية التحتية ومجمع الخدمات الصناعية ، بالإضافة إلى إستثمار مبانى مدرسة حسن فتحى فى إحياء التراث والمشغولات اليدوية والصناعات الحرفية ، والتى من أهمها منتجات التمور.

1000129480