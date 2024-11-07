محافظ القليوبية يفتتح عيادة التأمين الصحي بمجمع مصانع العربي ببنها

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مجمع عيادات التأمين الصحي، بمصانع العربي بالمنطقة الصناعية بمدينة بنها والمهندس صلاح العربي نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة العربي والمهندس محمد مجدى العربى رئيس مجموعة التكنولوجيا والبحوث والتطوير والمهندس يوسف ممدوح العربى مدير مركز تصميم المنتجات والنائب مجدى سيف عضو مجلس النواب والدكتور سيد جلال مدير التامين الصحى بالقليوبية واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها والدكتورة حنان شمندي مديرة الشؤون الطبية والدكتور محمد صلاح مدير منطقة بنها.

أوضح محافظ القليوبية، أن العيادة الشاملة الجديدة تأتي لخدمة العاملين بالشركة وذويهم من منتفعي التأمين الصحي، وستقدم خدماتها لما يقرب من 8000 موظف، والعيادة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم نخبة متميزة من الإستشاريين والأخصائيين، في 13 تخصص.

ثمن عطية، جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وخطواته المتميزة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال فتح منافذ جديدة، بأعلي معايير الجودة، مضيفًا أن العيادة ستساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط والتكدس، وتقليل زمن انتظار المرضي في العيادات الخارجية التابعة لفرع التأمين الصحي بالمحافظة.

أشار المحافظ، إلى أن الدولة تسعى لتطوير كافة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وجه محافظ القليوبية، مدير التأمين الصحي بتكرار التجربة في المصانع الواقعة داخل نطاق المحافظة، حيث أعرب عن دعمه الكامل في توفير كافة المتطلبات والاحتياجات لتقديم خدمات طبية تليق بأهالي المحافظة وزائريها.

أشار الدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بالقليوبية، أن قائمة الخدمات تشمل: الممارس العام، وعيادات «الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، القلب، الصدرية، الأورام، النفسية والعصبية، الجراحة العامة، العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن، الرمد، والأسنان»،و أن العيادة مزودة بأحدث التجهيزات الطبية، وملحق بها صيدلية لصرف الدواء، ومركزًا لخدمة العملاء تيسيراً علي العاملين بالشركة وعدم تحملهم مشقة الإنتقال.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية، لتطوير منظومة العمل، والمشاركة في تحقيق رؤية وسياسة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية "مصر 2030"

وعلى هامش الافتتاح قام بتفقد معرض منتجات مجموعة العربى وقام بزيارة قطاع البحوث والتطوير بمجموعة العربى كما شاهد المحافظ ومرافقوه فيلماً تسجيليا حول نشاط الشركة ونشأتها منذ عام 1964 لتصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية حيث تمكنت الشركة من تغطية احتياجات عدة أسواق إقليمية من تلك المنتجات، وتوسيع قدراتها التصديرية.

كما أعرب المحافظ عن فخره بكل منتج محلي ينافس نظيره العالمي مؤكداً حرصه علي تقديم كامل الدعم للمستثمرين الجادين لما لهم من دور حيوى في تنمية المناطق الصناعية خاصة المشروعات الإنتاجية والتصديرية الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى سعي الدولة نحو استقطاب المزيد من الإستثمارات وتحسين البيئة الإستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين موضحاً أن رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر 2030 لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لجعل الإقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الإستثمارات ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

ووجه محافظ القليوبية الدعوة للمستثمرين نحو الإستفادة من المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة فضلاً عن موقعها المتميز ومناخها المعتدل وشبكة الطرق الإقليمية والمحلية التي تتمتع بها وإنتاجها المتميز من المحاصيل مما يساهم في التصنيع من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والذي بدوره يساهم في تنوع مصادر التنمية داخل المحافظة

جولة المحافظ

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