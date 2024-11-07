محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات، موجها بالإسراع في توصيل كابل الكهرباء المغذى للمستشفيين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

رافق المحافظ في جولته الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة، والمهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، ومحمد خضر مساعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وجه محافظ مطروح بضرورة الإسراع في إنهاء كافة أعمال مد كابل الكهرباء لدخول مستشفى الحميات والصدر في التشغيل بعد إنهاء الموافقات والتصريحات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبدء أعمال الحفر حاليا، مع إنهاء الوصلات واختبار منظومة التشغيل الكهربائية والحماية المدنية وغيرها لجميع الأجهزة بالمستشفى.

محافظ مطروح يوجه بتوصيل شبكة الصرف الصحى لمستشفى الحميات والصدر

وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتوصيل شبكة الصرف الصحى لمستشفى الحميات والصدر على شبكة الصرف الجارى تنفيذها حاليا بالمنطقة بشارع المديرية المالية والأبنية التعليمية وتم الانتهاء من 60 % منها.

كما وجه محافظ مطروح لمركز ومدينة مرسي مطروح بأعمال التنسيق والتطوير الخارجى للمستشفى وتكثيف أعمال النظافة.

واستمع محافظ مطروح خلال تفقده لمستشفى الأمراض الصدرية لمكوناتها ومنها عدد 69 سريرا قابلة للتوسعة منها 6 سرير عناية و6 غرف عزل، و35 سريرا.

ووجه محافظ مطروح باستحداث جزء من المستشفى لتخصص الرعاية الرئوية التخصصية.

وكيل صحة مطروح: مقترح تحويل العناية المركزة إلى عناية رئوية



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمستشفى مقترح تحويل العناية المركزة إلى عناية رئوية، مع التجهيز لدراسة دخولها فى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تضم المستشفى التى تقع على مساحة إجمالية ١٠٨١٥ متر مربع تضم ثلاث مبانى منها ٣ عيادات خارجية، والأقسام الداخلية وجهاز تنفس صناعی ،وثلاجة حفظ الموتى، وعدد من المعامل منها معمل كيمياء - معمل pcr ومعمل بكترولوجي فحص بصاق مباشر، وأشعة عادية ومقطعية وسنار ومناظر، وصيدلية استقبال - صيدلية نفقة دولة - صيدلية داخلى - صيدلية العيادات الخارجية،و تانك الأكسجين سعة ١٠٠٠ لتر قسم للتعقيم وغرفة نفايات ومغسلة ومطبخ، وقاعة تدريب بسعة ٧٠ كرسى، بالإضافة إلى ١٢ سريرا سكن للفريق الطبي، و٢ محول كهرباء كل منهما ٥٠٠ كيلو فولتميتر، مع الإعداد لاستقبال الأجهزة والفرش بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما استمع محافظ مطروح إلى شرح حول أعمال إحلال وتجديد مستشفى الحميات، والتى تم الانتهاء منها بمساحة مباني ۱۲۰۰ متر مربع على مساحة إجمالية ٢٢٥٠ متر مربع، وتضم ٢ مبنى المستشفى ومبنى العيادات الخارجية، و٥ ماكينات للغسيل الكلوى، و٢٠ أسرة الداخلي، وسرير البذل، و٥ أسرة للعناية وحجز رجالى وحجز سيدات، و٢ جهاز تنفس صناعي ومونيتور، و٦ أسرة العزل، بالإضافة إلى أشعة سونار وصيدلية استقبال - صيدلية داخلى - صيدلية العيادات الخارجية، ووحده للفيروسات، بالإضافة إلى ٢ محول كهرباء بطاقة ألف كيلوفولتميتر لكل منهما، كما تضم المستشفيتين شبكة أكسجين، وشبكة إنذار حريق وغيرها

من ناحية أخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية الشكر لجهود وزارة الصحة والتعاون مع المحافظة في الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات

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