محافظ قنا يشارك في جلسات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في جلسة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، المقام بالقاهرة تحت عنوان "معا أقوى _ بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ونائب محافظ سوهاج، حيث تناولت الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار.

وفي مستهل كلمته أكد محافظ قنا على أهمية تلقي المحافظة الدعم الفني اللازم من الوزارات المعنية، مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية، لتنفيذ نماذج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.

وأوضح، أن هذا الدعم يتضمن إعداد دراسات جدوى متكاملة للمشروعات التنموية، ما يعزز قدرة المحافظة على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين بنية المحافظة التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص سيسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودفع عجلة التنمية في جميع المجالات.

وأضاف عبد الحليم، أن المحافظة تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الريفية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المشاريع الحالية تتضمن تحديث شبكات الطرق والمرافق العامة، بالإضافة إلى تطوير المشروعات الزراعية والصناعية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال محافظ قنا، إن المحافظة بحاجة إلى دعم إضافي من مختلف الجهات الحكومية لتطوير مشاريع ريادية في عدة قطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة، مع التركيز على تعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى جميع القطاعات، بما يساهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى الحياة للمواطنين.

وفي ختام كلمته أكد محافظ قنا أن المحافظة تسعى لتكون نموذجا في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات التنمية الحضرية والاستدامة، لافتًا إلى أنها ملتزمة بتحقيق رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال استراتيجيات تنموية تستهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

يذكر أن المنتدى الحضري العالمي هو منصة عالمية تجمع قادة المدن، وصانعي السياسات، والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات التي تواجه المدن، مثل التحضر السريع، التغيرات المناخية، وضمان الاستدامة البيئية، وينظم المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الدول المستضيفة، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.