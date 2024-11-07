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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد محطة الطاقة الشمسية السعودية بقرية فارس

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد محطة الطاقة الشمسية السعودية بقرية فارس
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان مشروع محطة الطاقة الشمسية السعودية بقرية فارس التابعة لشركة أكوا باور بطاقة 200 ميجاوات.

رافق المحافظ  المهندس عماد محمد، مدير المحطة، والمهندس محمد سليم، ممثل الشركة، فضلا عن اللواء ياسر عبد الشافي، المشرف على مشروعات حياة كريمة، وشوقي مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والقيادات التنفيذية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل يساهم في جذب المستثمرين للإستغلال الأمثل للمقومات والثروات المتنوعة، وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.

 تقديم الدعم لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها محطة الطاقة الشمسية السعودية، والتي تم ربطها بالشبكة القومية منذ 4 أشهر، ليتكامل ذلك مع أكبر مشروع تم إقامته في قرية بنبان، والذي يضم 32 محطة بطاقة 1460 ميجاوات، والتي تم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن المحافظة تدعم الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة مع المشروعات التي تراعي البعد الاجتماعي لأبناء المجتمع الأسواني.

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