وزير الشباب يفتتح نادي الرياض بكفرالشيخ

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نادي الرياض الرياضي في بداية جولة وزير الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية، تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تدريبات أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكذلك عروض الكاراتيه، وتدريبات مدرسة كرة القدم بالنادي.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى دور الوزارة الهام في وضع ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن الطفرة الإنشائية وتدشين المنشآت الرياضية والشبابية الجديدة، تأتي وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة المصرية، مع تعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات، وتقديم الخدمات الرياضية في شكل جديد يليق بالمصريين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح نادي الرياض الرياضي بالضبعة، يعد إضافة للمنشآت الرياضية بالمحافظة ومتنفس جديد للنشء والشباب والأسر من قاطني مدينة الرياض والقرى المجاورة، معبرًا عن سعادته بتزامن الإفتتاحات مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى، مضيفًا أن النادي يضم المقر الإداري الجديد، مكون من طابقين، خصص به صالات للأنشطة الرياضية، والمكاتب الإدارية وملحق به ملعب قانوني منجل نجيل صناعي بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

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